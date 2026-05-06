Только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном может предотвратить «бойню».

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для RT.

«Нам хотят навязать концепцию «мир посредством силы». Значит, ответить мы можем только безопасностью России через животный страх Европы», — считает политик.

Медведев выразил мнение, что ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля со стороны России не способны остановить «большую бойню». По его словам, Европа должна понять «неотвратимость получения неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0».