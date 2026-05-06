Реальную денацификацию Германия так и не прошла, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в статье, которая будет опубликована на ресурсах RT.

«По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла. В архивных материалах Службы внешней разведки России, в том числе в справке о политическом положении в Западной Германии от 1952 года, где убедительно показывается, что вместо её (денацификации. — RT) проведения «западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников». Весь проводившийся с большим шумом процесс, за исключением ликвидации отъявленных профашистских организаций и очищения общественных пространств, превратился в пустой фарс. Англосаксы, стремясь сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и крупных нацистов, провели кампанию под лозунгом «маленьких — вешать, больших — оправдывать», — отметил Медведев.

Ранее зампред российского Совбеза назвал Германию врагом России в контексте украинского конфликта.