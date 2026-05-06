Захарова высказалась о возможных провокациях в Европе на 9 Мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что российские дипломаты в европейских государствах готовы к возможным провокациям на 9 Мая.

По её словам, они готовы к ним каждый день.

«Мы их (провокации — RT.) видели разные, мы готовы к ним морально, мы видели, до чего, до какой степени оскотинивания дошли вот эти самые недружественные режимы», — подчеркнула Захарова.

При этом она добавила, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях страны, где аккредитованы российские дипломаты, обязаны обеспечить их личную безопасность, а также безопасность объектов дипмиссии.

В апреле неизвестные осквернили советское воинское захоронение в Вене.

«Известия» также писали, что в Берлине могут запретить георгиевские ленты на 9 Мая.

Ранее политолог, член совета международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак выразил мнение, что Киев может устроить провокации в период перемирия, приуроченного ко Дню Победы.

В Минобороны России между тем заявили, что российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.