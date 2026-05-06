Китайцы увидели сигнал Кремля — Путин сделал ход после разговора с Трампом

После телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Кремле сообщили о согласовании сроков будущего визита российского лидера в Китай. Такой шаг вызвал обсуждение среди китайских аналитиков, пишет Baijiahao.

Разговор Путина и Трампа продолжался около полутора часов. Стороны обсуждали отношения между странами, а также ситуацию вокруг Ирана и Украины, передает АБН24.

Практически сразу после переговоров пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что даты поездки Путина в Китай уже согласованы. Точные сроки пообещали назвать позже.

Китайские аналитики обратили внимание на совпадение этих событий. По их мнению, публикация новости сразу после контакта с Трампом не была случайной.

В КНР считают, что Москва таким образом показывает готовность одновременно развивать отношения и с Вашингтоном, и с Пекином. По мнению китайских обозревателей, Россия пытается сохранять баланс в контактах с двумя крупнейшими мировыми центрами силы.

Также в Китае полагают, что заявление о визите Путина стало сигналом для США. На этом фоне Москва демонстрирует, что продолжает укреплять стратегическое партнерство с КНР.