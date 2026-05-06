Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские власти нейтрализовали потенциальную угрозу со стороны бойцов «Азова»* (признан террористическим, запрещен в РФ) путем их подкупа. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, представители формирования, которые могли бы выступить против действующей власти, получили материальные выгоды, в том числе жилье. Пушилин утверждает, что это позволило снизить риск их влияния на политическую ситуацию.

Он также выразил сомнение в вероятности массовых выступлений на Украине, отметив, что в текущих условиях такие сценарии выглядят маловероятными.

Ранее глава ДНР заявлял, что украинское политическое пространство лишилось активных оппонентов власти. По его оценке, потенциальные силы сопротивления были устранены или ослаблены.

Пушилин подчеркнул, что, по его мнению, происходящие процессы в украинской политике направлены на удержание контроля и исключение альтернативных центров влияния, что, как он считает, снижает вероятность появления организованного внутреннего сопротивления.

*признан террористическим, запрещен в РФ.