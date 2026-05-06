Госдеп раскрыл темы разговора Лаврова и Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, Украину и Иран. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа, передает ТАСС.
Там подчеркнули, что инициатором разговора выступила российская сторона.
Ранее сообщалось, что Лавров провел «сверку часов» с Рубио. Стороны, в частности, обсудили график двусторонних контактов.