Джабаров рассказал о реакции военных РФ на перемирие Киева 6 мая

Российские военные дадут оценку объявленному Киевом режиму прекращения огня с 5 на 6 мая, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. Об этом, как сообщает «Лента.ру», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, причины введения Киевом режима тишины в указанный период остаются неясными. Он отметил, что ранее российская сторона объявляла прекращение огня в связи с празднованием Дня Победы — с 8 на 9 мая.

Сенатор указал, что в случае нарушения режима со стороны Украины возможны ответные действия. Конкретные решения, подчеркнул он, принимает военное командование России после оценки обстановки.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене, заявил о рисках эскалации на фоне действий украинских властей.

До этого Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Армении, допустил возможность атаки беспилотников на мероприятия в Москве, приуроченные ко Дню Победы. Позднее он объявил о введении режима прекращения огня с полуночи 6 мая, отметив отсутствие официальных обращений со стороны Москвы по условиям перемирия.

Как следует из заявлений сторон, дальнейшее развитие ситуации вокруг объявленного режима тишины будет зависеть от фактического соблюдения договоренностей и оценки происходящего на линии соприкосновения.