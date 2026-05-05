В Госдуме высказались об отказе Казахстана от российской электроэнергии

Депутат Госдумы Александр Толмачев считает, что Казахстан имеет право выбирать пути для обеспечения своих задач. По словам политика, переход к снабжению электроэнергией за счет внутренних источников страны — это этап развития, пишет «Лента.ру».

Парламентарий напомнил, что основу электроэнергетической системы Казахстана составляют шесть, построенных еще в советское время, станций, которые сегодня модернизированы и адаптированы к современным требованиям.

Если потребуется, Россия готова оказать поддержку соседней стране в вопросах энергетики, добавил депутат.

Он также отметил, что освободившийся ресурс, который не покинет границы России, точно пригодится внутри страны.

Ранее власти Казахстана намерены прекратить закупки электроэнергии из России, начиная с 2027 года, благодаря активному развитию собственной генерации.