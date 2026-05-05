Медведев назвал главные черты характера жителей России

Единство фронта и тыла, сплав мужества, труда и веры всегда были главными чертами характера россиян, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Медведев сделал ряд заявлений о ключевых особенностях, отличиях России, ее народа в ходе акции «Храним огонь Победы».

«Единство фронта и тыла, сплав мужества, труда и веры всегда были главными чертами характера нашей нации, нашего народа», — отметил политик.

Напомним, что русский философ Николай Бердяев рассматривал национальность как индивидуальное бытие, которое невозможно без существования человечества.

По его мнению, русский народ сочетает в себе двойственные черты: с одной стороны, он государственно-деспотический, склонный к национальному самомнению, отчасти даже жестокий; с другой — анархически-свободолюбивый, всечеловеческий, сострадательный.

Ранее зампред Совбеза напомнил, что среди важнейших черт национального характера — беззаветная любовь к Родине, взаимовыручка и внимание к людям.

По его словам, чувство принадлежности к единому народу наиболее остро проявляется именно в драматические, переломные моменты истории.