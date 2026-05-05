В Госдуме рассказали о многолетней стратегии Пашиняна по России

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вернулся к своему изначальному политическому курсу на разрыв отношений с Россией. Об этом депутат рассказал News.ru.

Калашников отметил, что Пашинян еще до своего премьерства выступал за выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Депутат добавил, что временная лояльность Пашиняна к России была политическим маневром.

Калашников заявил, что состав участников саммита Европейского политического сообщества в Ереване, в числе которых - геополитические оппоненты Москвы, подтверждает окончательный разворот Армении. В саммите, в частности, приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер. Также гостем саммита стал Владимир Зеленский.

В начале 2025 года правительство Армении одобрило законопроект, инициирующий процесс вступления страны в ЕС. Пашинян подчеркивал, что этот документ не означает, что членство Армении в Евросоюзе предопределено. Он отмечал, что решение по этому вопросу может быть принято только на референдуме.

Ереван и Евросоюз также начали переговоры о безвизовом режиме. Пашинян после этого назвал Брюссель ключевым партнером Армении, поддерживающим фундаментальные реформы правительства страны. Позже в Кремле заявили, что Армения не сможет быть одновременно членом и ЕАЭС, и Евросоюза.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в начале апреля 2026-го Пашинян сказал, что Армения знает о несовместимости членства в ЕС и ЕАЭС. По его словам, пока есть возможность «совмещать эти повестки», Армения будет это делать.