Медведев высказался об участниках СВО

Россияне, участвующие в специальной военной операции (СВО), продолжают дело поколения победителей. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе торжественной церемонии зажжения Вечных огней, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что поколение победителей — это родные и близкие нам люди.

«Мы продолжаем их дело. И живем в своей стране, которую мы любим, и которая является сильной, независимой и свободной. Трудимся на благо нашей Родины и сейчас сражаемся в рамках специальной военной операции. И вот то, что было здесь в годы Великой Отечественной войны, продолжается в сегодняшней жизни», — сказал зампред Совбеза.

