В России отреагировали на планы по военной реформе на Украине

Намерение украинского лидера Владимира Зеленского провести военную реформу на Украине преследует цель продолжать конфликт, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Его слова передает РИА Новости.

«Эта реформа — очередной план смерти украинцев и уничтожения остатков Украины. Все их планы — это планы Запада, а ему выгодно продолжать воевать», — обозначил Константинов.

Российский политик отметил, что в реформе нет ни одного пункта о будущем Украины и ее народа, его развитии и сохранении, а «между строк читается, что в стране еще есть невыловленное население, которое надо отправить на фронт».

Ранее Зеленский объявил о реформе армии страны с июня. В частности, речь шла об изменении подхода к комплектации подразделений и усилении контрактной системы.