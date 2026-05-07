МИД РФ посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев

Вооруженные силы России (ВС) нанесут удар по Киеву в случае атаки Украины на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Она сообщила, что Москва разослала ноту во все аккредитованные дипмиссии и международные организации, призвав обеспечить заблаговременную эвакуацию своего персонала из украинской столицы. На Смоленской площади объяснили, что Минобороны РФ пообещало нанести неотвратимый ответный удар по центрам принятия решений в Киеве в случае удара на Москву. «МИД России настоятельно призывает <...> с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с «позиции неизбежного ответа на агрессию».

Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно Мария Захарова представитель МИД РФ

Также в Москве назвали ошибочной позицию Европейского союза (ЕС) касательно угроз со стороны Украины. «Если в странах ЕС думают, что у них получится "замолчать" прозвучавшие публично угрозы, "замести под ковер" агрессивные заявления [президента Украины Владимира] Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая», — сказала Захарова. По ее словам, Запад, «перевирающий историю» и уничтожающий советское мемориальное наследие, является соучастником «преступных планов киевского режима». Дипломат выразила надежду, что сейчас «им не откажет инстинкт самосохранения».

Зеленский пообещал украинские дроны на параде в Москве

4 мая Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении, пригрозил ударом по Москве в День Победы 9 Мая. По его словам, во время торжественного смотра войск «на этом параде могут также прилететь украинские дроны».

Позднее Зеленский заявил, что Киев определится со своими действиями за день до 9 мая. «Украина будет действовать зеркально. Россия получила от нас четкое предложение по тишине и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали», — сказал он.

Украина отказалась от перемирия

Днем 6 мая в Киеве заявили, что Украина отвергает перемирие, связанное с празднованием Дня Победы. Об этом изданию Kyiv Independent анонимно рассказал высокопоставленный украинский чиновник. «Мы просто не видим смысла продолжать парад», — передает издание слова собеседника.

При этом 4 мая Зеленский ввел режим перемирия с полуночи 6 мая. «Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь на 6 мая», — говорил он. Тем не менее, за сутки с момента украинского «перемирия» российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 605 беспилотных летательных аппаратов, 12 управляемых авиационных бомб и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенными Вооруженными силами республики (ВСУ) по территории России.

В свою очередь, Минобороны РФ объявило перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на 8 и 9 мая в соответствии с решением верховного главнокомандующего Владимира Путина. Предыдущее перемирие было объявлено в честь Пасхи, оно действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля, однако со стороны Украины были зафиксированы тысячи нарушений режима прекращения огня.