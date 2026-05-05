В России отреагировали на объявленное Зеленским перемирие в ночь на 6 мая

Военное командование России будет решать, поддерживать ли режим тишины, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским в ночь на 6 мая, или нанести очередной удар по территории противника, рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

«Я не знаю, в связи с чем он объявил режим тишины с 5 на 6 мая. Мы объявили в связи с празднованием Дня Победы с 8 на 9 мая. Если они его нарушат, последует незамедлительный удар по центру Киева — об этом сообщило наше военное командование. Оно будет решать, поддерживать этот режим или нанести удар по Украине очередной», — поделился сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Зеленский объявил перемирие

После Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.