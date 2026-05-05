Медведев иронично прокомментировал беседу Зеленского и Пашиняна

Украинский политик Владимир Зеленский и премьер Армении Никол Пашинян прекрасно знают русский язык, но под камеры перед журналистами все же выбрали "плохой английский". На этот счет поиронизировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Max-канале.

Пашинян и Зеленский встретились накануне в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

Беседа Пашиняна и Зеленского шла на английском языке.

Медведев заметил, что оба участника "отлично говорят на русском", но вместо этого "беседовали на плохом английском". Зампред Совбеза РФ также допустил, что английский язык был выбран исключительно для открытой части встречи, после которой оба политика наверняка "чесали языками на привычном им великом и могучем".

Как заметил Медведев, на той встрече не хватало только американского президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, "чтобы принять у неучей зачет по английскому".