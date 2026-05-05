Новогодние выходные могут сократить — инициативу озвучили в Совфеде

Сенатор Совфеда ФС РФ Айрат Гибатдинов предложили сократить новогодние выходные и увеличить число дней отдыха в мае.

Поводом стало обсуждение производственного календаря на 2027 год. Согласно ему, зимние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января, тогда как в мае предусмотрены два коротких периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

По словам сенатора, нынешнее распределение не учитывает сезонные особенности. В мае, при благоприятной погоде, многие планируют поездки и отдых за городом, однако из-за разрыва между праздничными днями людям приходится возвращаться к работе на короткий срок.

Он предложил перераспределить выходные, сократив зимний период и увеличив майские праздники. При этом общий объем нерабочих дней, по его мнению, можно сохранить, сделав их использование более удобным.