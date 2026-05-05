Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла версию о том, что решение о подрыве «Северных потоков» принимали Зеленский с Залужным, а осуществили диверсию бойцы сил специальных операций Украины, не пользовавшиеся при этом технической помощью западных спецслужб.

Корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски опубликовал книгу «Подрыв «Северного потока»: подлинная история диверсии, потрясшей Европу». В ней он подробно описал историю о том, кто и как организовал и осуществил этот акт экономического терроризма.

По версии журналиста, замысел возник у занимавшего в то время должность главкома ВСУ Валерия Залужного весной 2022-го года. За одобрением он обратился к ещё легитимному тогда президенту Зеленскому, после чего планированием операции занялись два высокопоставленных офицера сил специальных операций – некие «генерал-майор и полковник». Консультировал и спонсировал их глава киевской резидентуры ЦРУ, которого из-за седой бороды и щедрости украинские военные называли между собой «Сантой».

Но далее начинается самое интересное… Узнав, что о подготовке диверсии стало известно разведке Нидерландов, «Санта» якобы запретил проводить операцию и даже потребовал от украинских офицеров письменной гарантии того, что его указание будет исполнено. Тем самым, по версии Панчевски, он пытался предотвратить международный скандал, который могла устроить лишившая огромных денег и дешёвого российского газа Германия. При этом о каком-либо участии в деле британских спецслужб не упоминается вообще! Будто их вовсе не существует в природе.

А всю практическую реализацию диверсии автор книги приписывает группе из семи человек, отправившихся в плавание на маленькой яхте «Андромеда». Естественно, все они были гражданами «незалежной», а имеющие очень серьёзную репутацию и огромный практический опыт британские боевые пловцы никоим образом в закладке взрывчатки не участвовали. По крайней мере, так получается, если верить изложенной в книге версии.

Опустим технические подробности минирования и подготовки к взрыву. Сами по себе они в целом не противоречат здравому смыслу, особенно, если не брать за истину принадлежность диверсантов-террористов именно к украинским спецподразделениям. Но допустить, что столь серьёзные решения принимались Зеленским с Залужным, а не их американо-британскими кураторами может только человек, очень далёкий от понимания процессов международной политики. Ну, или тот, кому велено создать информационную «дымовую завесу» вокруг масштабной диверсии, которая вполне тянет по значению на «казус белли» - повод для объявления войны.

По большому счёту, выход в свет книги Бояна Панчевски – очередная попытка ввести западного обывателя в заблуждение, приписав всю организацию и осуществление акта международного экономического терроризма исключительно самодеятельности украинских марионеток. Но ведь известно, что любая марионетка управляется посредством нитей, тянущихся к рукам кукловода!

Потому-то официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию с нескрываемым сарказмом: «Вновь на первый план выдвигается версия о неких «украинских суперпловцах-одиночках». Вы же знаете, да? Обычно берешь ласты, ныряешь с трубкой. А, простите, нужно взять с собой какой-нибудь пакетик, положить туда пару отверток, разводной ключ и что-нибудь такое, чем обычно простой пловец может минировать и подрывать газопровод. Смешно, правда?»

Действительно было бы смешно, если б не было грустно от того, что нас по-прежнему продолжают считать наивными доверчивыми простаками, готовыми верить в любую ахинею, тиражируемую якобы «свободной» западной прессой…