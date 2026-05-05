Новое заявление Минобороны об ударе по Киеву назвали «освежающим и отрезвляющим»

Заявление Минобороны России об ответном ударе по Киеву в случае срыва празднования Дня Победы должно отрезвляюще подействовать на украинские власти. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Подобного рода заявление должно отрезвляюще подействовать на украинский истеблишмент, потому что ничего безнаказанно не проходит. Почему мы должны спокойно относиться к хамству и терроризму, который применяют они против России», — отметил он.

Карасин назвал заявления МО «нормальным, освежающим и отрезвляющим». При этом он понадеялся, что 9 мая пройдет «без откровенных провокаций украинских националистов».

Стало известно, при каком условии Россия нанесет ответный удар по Киеву 9 мая

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Украинский лидер отметил, что Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

При этом Минобороны России объявило, что Россия 8 и 9 мая объявляет перемирие в зоне специальной военной операции.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы.