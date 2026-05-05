НАТО обвинили в учениях по захвату Калининградской области

НАТО отрабатывает на учениях сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом ТАСС российский посол в Норвегии Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что государства Североатлантического альянса неоднократно демонстрировали своими противоправными действиями готовность ограничивать свободу коммерческого судоходства, тем самым нарушая фундаментальные нормы международного права. По словам Корчунова, страны НАТО «со свойственным им высокомерием» считают Балтийское море своим внутренним озером.

Посол подчеркнул, что в учениях НАТО под британским руководством отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Великобритания также стремится усилить контроль над стратегическими морскими коммуникациями в Северной Атлантике, привлекая к решению этой задачи ресурсы своих союзников, в том числе Норвегии. Корчунов заявил, что нельзя недооценивать серьезность таких планов, поскольку у НАТО имееется необходимый военно-морской потенциал, а нормы международного права никогда не являлись для Запада серьезным препятствием.

Дипломат отметил, что Россия считает категорически неприемлемыми неоколониальные притязания Запада на морское господство, и у Москвы есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям.

4 мая посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов заявил, что НАТО стремительно наращивает боевые возможности у Калининградской области.

Ранее в МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область.