На Западе объяснили появление слуха о готовящемся перевороте в России

Россия не находится на пороге переворота, как утверждает некая анонимная «европейская разведслужба», появление этого слуха больше похоже на психологическую операцию, нежели на серьезную оценку. Такое мнение выразил почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для The Spectator.

«Как бы резко западные лидеры ни обличали российскую дезинформацию, мы все же не должны делать вид, будто это не улица с двусторонним движением», — так автор материала прокомментировал внезапно возникшую в европейской прессе волну публикаций о готовящемся перевороте в РФ.

Эксперт также высмеял теорию, что организатором переворота может выступить бывший министр обороны, ныне секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он выразил сомнения и по поводу утверждений разведки об организации системы безопасности президента РФ Владимира Путина, который, вопреки заявлениям, продолжает участвовать в публичных мероприятиях и проводит встречи, в том числе с иностранными чиновниками.