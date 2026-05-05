Слуцкий высказался об объявленном Зеленским перемирии

Глава ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о введении режима тишины в ночь на 6 мая. Его слова приводит ТАСС.

По мнению российского парламентария, это попытка тактического маневра.

«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить "режим тишины" в ночь на 6 мая. Причины банальны — уязвленное самолюбие», — отметил Слуцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Украинский лидер отметил, что Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.