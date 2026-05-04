Медведев высмеял отлично говорящих на русском Пашиняна и Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «ущербными». Об это он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване. Помимо этого, он также назвал их «безмозглыми русофобами», которые вели переговоры на английском языке, «хотя отлично говорят на русском».

«Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем. Не хватает только Трампа с Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому», — написал он.

