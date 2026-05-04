Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела историческую параллель между действиями нынешнего киевского режима и нацистской Германии, комментируя угрозы Владимира Зеленского сорвать празднование Дня Победы в Москве.

«Дню Победы 9 мая 80 лет назад отчаянно сопротивлялись нацисты. То же мы видим и сегодня», — заявила Мария Захарова в ответ на запрос ТАСС.

Поводом для резкой оценки дипломата стало выступление Владимира Зеленского в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване. В ходе своей речи, трансляцию которой вел официальный YouTube-канал его офиса, Зеленский открыто пригрозил российской столице применением беспилотных летательных аппаратов.