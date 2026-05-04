Стало известно о втором за день уволившемся российском мэре

Мэр Евпатории Александр Юрьев решил покинуть свой пост.

Об увольнении сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в Max.

«Провел рабочую встречу с главой администрации города Евпатории Александром Юрьевичем Юрьевым. Состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту», — написал политик.

По его словам, Юрьев сам принял решение не участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации. Аксенов поблагодарил Юрьева за работу и отметил, что тот продолжит работать на благо Крыма.

4 мая также стало известно об отставке главы администрации Керчи Олега Каторгина. По словам Аксенова, мэр написал заявление на увольнение по собственному желанию.