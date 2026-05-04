Стало известно о секретном досье Чубайса на врагов и друзей

Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс долгое время собирал секретное досье на знакомых. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на источники.

По данным издания, Чубайс якобы записывал информацию обо всех из своего окружения — и врагах, и друзьях, и должниках. Автор материала предположил, что именно эти «секретные папки» позволили экс-главе «Роснано» безопасно покинуть Россию весной 2022 года — до того, как его пригласили к следователю в рамках расследования уголовного дела о хищениях в госкорпорации.

Кроме того, в «Царьграде» допустили, что в какой-то момент Чубайсу может потребоваться от этих людей не просто некая «чувствительная информация», а реальные действия. Автор публикации допустил, что в таком случае Чубайс сможет стать «кукловодом», используя в качестве давления угрозы и шантаж.

До этого Чубайс открыто заявил, что является оппозиционером, и обратился в Федеральный суд Канады с требованием снять с него санкции. По данным «Ъ», к иску он приложил свою автобиографию, в которой написал об исторической оппозиции российскому президенту, протестах против специальной военной операции и вынужденном отъезде из страны в 2022 году.

