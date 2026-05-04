Турцию назвали нечестным посредником для переговоров по Украине

Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов назвал Турцию нечестным посредником для переговоров по Украине. Свое мнение он высказал в беседе с НСН.

По словам дипломата, ранее все мирные инициативы Турции заходили в тупик.

«Если взять зерновую сделку, здесь не очень понятно, насколько был правильно выбран угол турецкими коллегами. Получилось не очень хорошо, мы пошли на компромисс, заключили сделку, а потом только спустя несколько месяцев выяснилось, что она реализуется в одностороннем порядке, который невыгоден для нас», — объяснил он.

Кроме того, Турция не может быть честным посредником из-за своих «односторонних» взглядов, убежден Бакланов. Он отметил, что ранее Анкара рассматривала сделки по поставкам оружия Киеву.

«Как может посредником быть государство, которое не против поставлять оружие одной стороне?» — сказал дипломат.

