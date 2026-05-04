Российская Федерация готова нанести ответный удар Украине в случае провокации на Параде Победы 9 мая в Москве. Так в интервью «Газете.ru» депутат нижней палаты российского парламента Виктор Соболев прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который допустил возможность атаки на военный парад.

С точки зрения парламентария, российская сторона способна защитить Красную площадь от любых беспилотных летательных аппаратов.

Если БПЛА полетят в сторону Красной площади, наверное, и Россия может что-то запустить в сторону Зеленского, поделился своим мнением Соболев.

В Госдуме ответили на угрозу Зеленского ударить по параду Победы

На открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский не исключил возможность атаки на российскую столицу. Трансляция выступления главы киевского режима велась на YouTube-канале его Офиса.