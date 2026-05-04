В Госдуме рассмотрят проект о повышении пошлин для мигрантов

Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект о повышении ряда пошлин в сфере миграции. Документ уже направили в профильный комитет, а сроки дальнейшего рассмотрения определят 12 мая. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передаёт "Парламентская газета".

По проекту, пошлина за выдачу вида на жительство может вырасти до 30 тысяч рублей, за разрешение на временное проживание - до 15 тысяч, а за разрешение на работу - до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагется повысить платежи за привлечение иностранных работников. По словам Володина, такие меры должны сделать пребывание мигрантов в России экономически обоснованным, а также ежегодно приносить федеральному бюджету больше 15 миллиардов рублей.