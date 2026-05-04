Путин встретился с главой Мордовии

Путин пожелал Здунову успехов на предстоящих выборах главы Мордовии
Российский лидер Владимир Путин пожелал Артёму Здунову успехов на предстоящих выборах главы Мордовии.
«У вас в целом получается. Конечно, люди должны сказать своё слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов», — сказал глава государства.
Президент России принял главу Мордовии Артёма Здунова в Кремле.
Ранее Путин принял отставку по собственному желанию главы Дагестана Сергея Меликова.