Путин пожелал Здунову успехов на предстоящих выборах главы Мордовии

Российский лидер Владимир Путин пожелал Артёму Здунову успехов на предстоящих выборах главы Мордовии.

Путин встретился с главой Мордовии
«У вас в целом получается. Конечно, люди должны сказать своё слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов», — сказал глава государства.

Президент России принял главу Мордовии Артёма Здунова в Кремле.

Ранее Путин принял отставку по собственному желанию главы Дагестана Сергея Меликова.