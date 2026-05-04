Россия отреагировала на высылку дипломатов из Австрии

Москва жестко ответит на высылку трех российских дипломатов из Австрии. Об этом заявило посольство России в Вене, передает РИА Новости.

Представители российской дипмиссии также назвали решение о высылке дипломатов возмутительным.

Австрия вышлет трех российских дипломатов по неожиданной причине

Ранее Австрия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов из-за «леса антенн» на крыше посольства, которые якобы могут использоваться для шпионажа.