В Госдуме ответили на угрозу Зеленского ударить по параду Победы

Угрозы Владимира Зеленского использовать беспилотники для удара по московскому Параду Победы преследуют цель дестабилизировать общественные настроения в России. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, военного смысла в подобных заявлениях нет, а все действия Киева направлены исключительно на устрашение граждан.

«Мы ни в коем случае не должны поддаваться панике в связи с угрозами Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве. Для этого и существуют эти провокации. Это их основная задача, потому что с военной точки зрения такие атаки не имеют никакого смысла. Угрозы и все остальное — это психологическое давление на население», — пояснил парламентарий в беседе с News.ru.

Колесник подчеркнул, что российские власти обладают необходимым опытом для пресечения террористических угроз, накопленным еще в ходе прошлых локальных конфликтов.

«Мы должны понимать, что нас провоцируют, пытаются запугать. Мы же проходили уже все это со времен конфликтов на Кавказе. Во время кавказских войн были специальные программы по противодействию террористическим провокациям. В свое время они показали хорошие результаты», — добавил депутат.

Ранее Владимир Зеленский публично допустил возможность атаки на праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

Соответствующее заявление он сделал в Ереване во время открытия саммита европейского политического сообщества.

"Украинские дроны могут также прилететь на этом параде", - сказал Зеленский, комментируя празднование 9 мая в Москве.