В Ереване 4-5 мая проходит VIII саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). «Прибытие Зеленского в столицу Армении — это не просто дипломатический протокол, — отмечает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. — Это очередной, демонстративный шаг официального Еревана, подтверждающий курс на окончательный разрыв с реалиями евразийской интеграции».

«Проводить саммит Европейского политического сообщества — структуры, которая по своей сути является «антироссийским клубом» — на территории страны, формально остающейся членом ОДКБ и ЕАЭС, — это плевок в лицо нашим общим договоренностям», — отмечает в своем канале Андрей Клинцевич.

По словам политолога, Пашинян продолжает свою опасную игру.

«Пытаться усидеть на двух стульях, заигрывая с западными кураторами в тот момент, когда нужно определяться с вектором безопасности, — стратегия, ведущая в никуда», — считает политолог. — В Москве прекрасно понимают цену подобных «европейских посиделок». Приглашение украинского лидера на площадку, где обсуждаются вопросы, напрямую угрожающие интересам России, не останется без внимания».

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов считает, что армянское руководство, похоже, решило окончательно сменить приоритеты, надеясь на западные гарантии, которые в критический момент могут оказаться лишь обещаниями на бумаге.

«А пока Ереван принимает «дорогого гостя» из Киева, нам стоит сделать соответствующие выводы, — отмечает политолог. — История учит: те, кто меняет надежных союзников на призрачные объятия Запада, в конечном итоге остаются у разбитого корыта».

Эксперт предлагает следить за развитием событий, отмечая, что выводы будут жесткими.