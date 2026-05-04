Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала внешний вид короля Великобритании Карла III на встрече с президентом США Дональдом Трампом. В своём Telegram-канале она опубликовала совместный снимок политиков, обратив внимание на слегка помятый костюм монарха.

«Слева, видимо, знаменитая британская школа дизайна», — написала дипломат.

Она также заметила, что за два дня модерация в сервисе «Яндекс.Картинки» опустила фотографии «этого модного великолепия» на более низкие позиции.

«Переговоры случились буквально на днях, но этот во всех смыслах "лук" найти уже затруднительно. Совпадение? Конечно», — добавила Захарова, сопроводив пост улыбающимся смайликом.

