Меликов попросил не направлять его на новую работу

Сергей Меликов попросил пока не направлять его "на новый участок работы", чтобы помочь врио главы Дагестана Федору Щукину вникнуть в дела. Пост об этом появился в Telegram-канале бывшего лидера республики.

"По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты", - написал Меликов.

Он возглавлял регион с октября 2020 года, до этого работал сенатором от Дагестана и занимал пост первого заместителя директора Росгвардии.

4 мая президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана после отставки Сергея Меликова. Ранее кандидатуру экс-председателя Верховного суда республики поддержали региональные власти и сам глава государства.