Путин принял отставку главы Дагестана Меликова

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 мая, принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Федор Щукин. Указ вступает в силу со дня его подписания.

— Постановляю: принять отставку главы республики Дагестан Меликова С. А. по собственному желанию, — говорится в документе.

Об отставке Меликова стало известно 30 апреля. Тогда Владимир Путин сообщил, что он займет другую должность.

Меликов занимал пост главы республики с октября 2021 года, до этого исполнял обязанности руководителя региона. В середине апреля он прокомментировал слухи о возможной отставке и заявил, что в информационном пространстве обсуждают не чрезвычайные ситуации и помощь людям, подкрепив ответ цитатой из советского фильма.

Представители республики предложили на эту должность председателя регионального Верховного суда Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.