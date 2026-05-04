Осуждённый Пичугин планирует подать кассационную жалобу на приговор

Осуждённый за гибель брата и племянника в Охотском море Михаил Пичугин намерен подать кассационную жалобу на приговор, который уже вступил в законную силу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Назаров.

Защитник пояснил, что Пичугин ранее отказался от апелляции, сославшись на усталость и чувство вины.

«Устал, просто не смогу», — передавал адвокат слова подзащитного, который также признавал, что «отдалился от берега» на лодке.

На судебном процессе Пичугин частично признал вину лишь в нарушении правил для маломерных судов — выходе на расстояние более 1,6 мили от берега. При этом он категорически отверг утверждения, что именно его действия привели к гибели родственников.

В августе 2024 года Пичугин, его брат Сергей и племянник Илья отправились на катамаране «Байкат 470» в путешествие, но через несколько дней на лодке сломался мотор. Пичугин провёл 67 дней в открытом море, Сергей и Илья погибли до того, как их обнаружило проходящее мимо судно.

Пичугин признан виновным в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц, и использовании заведомо подложного документа.