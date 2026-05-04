В Кремле обсудили нового руководителя Дагестана

В Кремле 30 апреля прошло совещание с участием депутатов и руководства Дагестана, на котором обсуждалась предстоящая смена главы республики.

Президент Владимир Путин напомнил, что срок полномочий действующего руководителя Сергея Меликова истекает в сентябре, и сообщил, что тот перейдет на другую работу. Глава государства отметил, что хотел услышать мнение региональных представителей по кандидатам.

На встрече прозвучали предложения назначить председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы региона, а Магомеда Рамазанова — на должность председателя правительства. Обе кандидатуры президент поддержал.

Обсуждение будущего руководства республики прошло в расширенном формате с участием депутатов, что отличается от прежней практики, когда временно исполняющие обязанности назначались после личной встречи президента с кандидатом.

Федору Щукину 49 лет. Он ранее работал в судебной системе Нижегородской области и в 2024 году возглавил Верховный суд Дагестана.

Эксперты считают, что предложенная модель предполагает распределение полномочий между главой региона и председателем правительства, который может получить расширенные функции. По их оценке, такой подход связан с попыткой повысить управляемость в республике.

Дагестан остается одним из регионов, где за последние годы чаще всего менялось руководство. Ранее республику возглавляли представители силовых структур.