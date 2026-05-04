Гладков продлил отпуск на фоне слухов об отставке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил свой отпуск на две недели по рекомендации врачей, сообщил он в своём Telegram-канале. Он ушёл отдыхать ещё 16 апреля на фоне слухов о возможной отставке.

Как отмечал сам Гладков, это его первый отпуск за два года. Последний раз он отдыхал две недели в сентябре 2024 года.

В отсутствие главы региона его обязанности исполняет заместитель, руководитель администрации губернатора Александр Лоренц. Ранее Гладков писал, что оперативные дежурные, МЧС, полиция, отряды «Барс-Белгород» и «Орлан», а также правительство области отработали алгоритмы действий при ЧС.

Губернатор заверил, что все структуры продолжают выполнять боевые и оперативные задачи по защите мирных жителей и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.