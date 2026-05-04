Запад уличили в желании возвести новый «железный занавес» с Россией

Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о желании Запада оградиться от РФ новым "железным занавесом".

"Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый "железный занавес", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Булатов отметил, что социально-экономическими, торговые, культурные и исторические связи "выстраивались в регионе не годами, а столетиями".

Ситуация в Балтийском регионе - отражение общей геополитической обстановки в ЕС.

Страны-члены НАТО взяли курс на системную конфронтацию с РФ, добавил посол.

"Стараниями наших бывших партнеров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия и Канада приветствуют усиление активности европейского военного блока в Арктическом регионе.