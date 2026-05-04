"Пленки Миндича" приоткрывают только верхушку коррупционного айсберга на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, "очередная серия "Миндичгейта" показывает, что заверения президента Украины Владимира Зеленского и его спонсоров о военно-промышленных возможностях страны являются фейком и "мыльным пузырем".

Дипломат отметил, что за их заявлениями о создании "украинских" ракетных и дронных программ скрываются западные производители, которые используют украинское государство "как рекламный интерфейс и площадку для чрезмерно интенсивного освоения средств западной военной помощи", отметил дипломат. Сколько отмывается и кому возвращаются деньги западных налогоплательщиков, удастся выяснить только тогда, когда будут начаты масштабные международные расследования, сказал он.

"Пока же в сеть сливаются только крохи от верхней части айсберга, приоткрывающие только маленькую часть процесса: как Зеленский и его клика растаскивают по карманам миллионы долларов западной военной помощи", - добавил Мирошник.

До этого украинские СМИ опубликовали сразу несколько новых частей пленок по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. В одной из них представлены фрагменты разговоров предпринимателя с Рустемом Умеровым, который на тот момент занимал пост главы минобороны. Они рассматривали кандидатов на должность посла Украины в Вашингтоне, в частности, Светлану Гринчук, уже экс-министра энергетики республики.

По их убеждению, политик "свела бы с ума" президента США. Кроме того, как рассказала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, голос первой леди Украины Елены Зеленской также был запечатлен на новых "пленках Миндича". Также она отметила, что в материалах упоминается "Вова", якобы Владимир Зеленский.