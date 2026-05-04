МИД РФ: пленки Миндича - это только верхушка коррупционного айсберга на Украине
"Пленки Миндича" приоткрывают только верхушку коррупционного айсберга на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, "очередная серия "Миндичгейта" показывает, что заверения президента Украины Владимира Зеленского и его спонсоров о военно-промышленных возможностях страны являются фейком и "мыльным пузырем".
Дипломат отметил, что за их заявлениями о создании "украинских" ракетных и дронных программ скрываются западные производители, которые используют украинское государство "как рекламный интерфейс и площадку для чрезмерно интенсивного освоения средств западной военной помощи", отметил дипломат. Сколько отмывается и кому возвращаются деньги западных налогоплательщиков, удастся выяснить только тогда, когда будут начаты масштабные международные расследования, сказал он.
До этого украинские СМИ опубликовали сразу несколько новых частей пленок по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. В одной из них представлены фрагменты разговоров предпринимателя с Рустемом Умеровым, который на тот момент занимал пост главы минобороны. Они рассматривали кандидатов на должность посла Украины в Вашингтоне, в частности, Светлану Гринчук, уже экс-министра энергетики республики.
По их убеждению, политик "свела бы с ума" президента США. Кроме того, как рассказала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, голос первой леди Украины Елены Зеленской также был запечатлен на новых "пленках Миндича". Также она отметила, что в материалах упоминается "Вова", якобы Владимир Зеленский.