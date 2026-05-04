Европейский «ядерный зонтик» несёт стратегическую угрозу России

Планы по расширению и укреплению европейского «ядерного зонтика» представляют прямую стратегическую угрозу для России, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа в случае необходимости задействовать силы ядерного сдерживания.

Дипломат пояснил, что Москва будет учитывать подобные шаги в своём военно-политическом планировании.

«Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» требуют тщательного учёта... поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», — сказал Нечаев.

2 марта Макрон заявил, что Германия выразила готовность принять участие в новой ядерной доктрине Франции.