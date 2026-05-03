Варшава продолжает переписывать историю Второй мировой войны, подкрепляет фейки конкретными действиями, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что 2 мая Польша отметила День взятия Берлина, провела мероприятия в столице Германии с участием ветеранов 1-й Армии Польской и руководства польского ведомства по делам ветеранов и жертв репрессий.

«Войско Польско Берлин брало, а советско — помогало», — напомнила Захарова старую польскую поговорку, получившую широкое распространение после 1985 года.

По ее словам, в программе и во время выступления говорилось о том, что польские солдаты взяли Берлин, вывесили бело-красный флаг на Колонне Победы.

Вместе с тем, уточнила Захарова, нигде и никто не упомянул, что польские солдаты дивизии Тадеуша Костюшко участвовали во взятии Берлина в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии.

Захарова констатировала, что польские элиты забыли, благодаря кому их страна вошла в состав держав-победительниц и сооснователей ООН, и теперь претендуют на роль единственных покорителей столицы Третьего Рейха.

«Вот вам ещё один исторический фейк от современной Варшавы», — резюмировала дипломат.

Напомним, что, по данным из открытых источников, соединения «Армии Людовой» и 1-й Польской армии действительно участвовали в освобождении Польши, а затем — в штурме Берлина.

Части, вошедшие в эти армии, были сформированы в СССР, полностью оснащены советским оружием, высшие офицеры были из этнических поляков, командиры среднего и младшего звена — из числа советских офицеров.

Преимущественно, польские армии применялись как вспомогательные части, на второстепенных направлениях.

Общая их численность постепенно росла, до 60 тыс., затем до 100 тыс. солдат. При этом при освобождении Польши погибло 600 тыс. советских воинов.