Соединенные Штаты могут «поставить на место» Владимира Зеленского и его правительство, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Корреспонденты попросили представителя рассказать, мог бы Вашингтон повлиять на Украину, добиться от Киева послушания.

«По идее, да, может, конечно, и это многие знают», — отметил Песков.

Вместе с тем, заметил пресс-секретарь, на ситуацию влияет поведение Европы, которая использует показную русофобию для мобилизации и наращивает военное строительство.

Ранее доцент Финуниверситета при правительстве РФ Леонид Крутаков сообщил, что президент США Дональд Трамп оставил Зеленского у власти в связи с тем, что украинский лидер — приемлемая и удобная для Белого дома фигура.

Украинский лидер — «замазанный» Джокер в рукаве главы США, он не будет отказываться от него, констатировал ученый.