Лавров ответил на вопрос о встрече Путина и Аракчи

США спокойно отнесутся к встрече президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, предположил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер в понедельник, 27 апреля, провел встречу с Аракчи в Президентской библиотеке Бориса Ельцина с видом на Неву. Беседа проходила за закрытыми дверями.

Визит иранского дипломата стал одной из главных тем для обсуждения в мировых СМИ. Часть обозревателей раскритиковала Москву за встречу с противником США, часть высказалась благожелательно. Многие массмедиа опубликовали нейтральные материалы.

Журналисты попросили Лаврова раскрыть, как на самом деле в США отнеслись к тому, что Москва приняла Аракчи, возможна ли негативная официальная реакция Вашингтона на встречу.

«Я думаю, что нет. Ну, а с какой стати-то?» — коротко ответил Лавров на вопрос корреспондентов.

Ранее сообщалось, что после встречи с Аракчи Путин провел длительные телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом, обсудил с ним ключевые вопросы международной повестки.