В МИД РФ оценили яхту жены министра обороны Украины

«Утилизация обычных украинцев в окопах» конвертируется в сотни миллионов долларов для высокопоставленных украинских чиновников и их родственников. Так посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал новость о том, что жена министра обороны Украины купила яхту за 26 млн евро.

В телеграм-канале Мирошник написал, что супруга министра обороны Украины Михаила Федорова Анастасия (в девичестве Карпенко) купила прогулочную яхту Tankoa S501 Vertige.

Судно, которое ходит под флагом Франции, продавалось за 24,5- 26,5 млн евро.

«Как видим, утилизация обычных украинцев в окопах на поле боя неплохо конвертируется в сотни миллионов долларов, яхты, поместья автомобили, активы "лидеров киевского режима". Уверен, что всем украинцам приятно, что молодой министр обороны так любит свою супругу и может делать такие знаки внимания», — написал Мирошник.

На этой неделе о покупке яхты женой Федорова сообщил источник в российских силовых структурах.