Песков сообщил о возвращении отношений России и Европы к конфронтации

Россия и Европа возвращаются к конфронтации в своих отношениях. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, европейцы мобилизуются на основе русофобии, отмечая, что они готовы тратить большие деньги на военное строительство. Таким образом, добавляет Песков, в Европе пытаются компенсировать выпадание американской оборонной составляющей.

«Все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире.