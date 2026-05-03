Песков прокомментировал слова Путина о зацикливании на запретах

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал недавние слова главы РФ Владимира Путина о зацикливании на запретах — президент рекомендовал органам власти не делать этого. Его цитируют «Вести».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что формулировка Путина была исчерпывающей.

«Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные», — высказался он, добавив, что чаще всего, по его мнению, это происходит потому, что россиянам их должным образом не объясняют.

Песков отметил, что, как ему кажется, именно об этом и говорил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что зацикливаться на запретах в законотворчестве контрпродуктивно. Он подчеркнул, что законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным и устремленным в будущее.