Захарова: Россия добьется реакции на преступления против журналистов

Захарова: Россия добьётся реакции на преступления против журналистов
Россия продолжит требовать от международных организаций предметного ответа на каждое преступление украинских властей против российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В комментарии на сайте министерства она указала, что Запад ведёт неприкрытое наступление на принципы демократического общества и права человека. Это происходит на фоне единодушного молчания профильных структур — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, хотя их долг и смысл существования как раз в том, чтобы не допускать подобных проявлений.
По словам Захаровой, международные институты по-прежнему закрывают глаза на чудовищные преступления киевского режима против мирного населения. По международному гуманитарному праву к мирным жителям относятся и сотрудники СМИ.
«За редким исключением они предпочитают не замечать сознательные убийства и нападения на отечественных журналистов и военкоров… Мы… продолжим настойчиво добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан», — подчеркнула Захарова.
Ранее французский журналист Адриан Боке рассказал, что его пытали из-за репортажей о Донбассе.