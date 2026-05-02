Посол РФ назвал балканскую страну, избегающую сотрудничества с Россией

Большинство официальных лиц Северной Македонии избегают контактов с российскими дипломатами, сообщил в интервью ТАСС посол РФ в стране Дмитрий Зыков.

По словам дипломата, после своего назначения в конце декабря 2025 года он был принят президентом балканской республики Горданой Силяновской-Давковой, главой МИД Тимчо Муцунски, вручил верительные грамоты и встретился с вице-премьером Иваном Стоильковичем. Власти страны поддерживают рабочие контакты с российской миссией и помогают решать конкретные вопросы. При этом взаимодействие с дипломатами РФ сокращено, однако давления и нетерпимости к ним нет.

«С 2022 года взаимодействие с российскими дипломатами сведено к минимуму — большинство местных официальных лиц, включая сотрудников МИД, уклоняется от контактов, предложения по возобновлению двустороннего сотрудничества не находят отклика», — пояснил Зыков.

В том же интервью посол рассказал, что Северная Македония оказывает военно-техническую помощь Украине. Позиция Скопье в отношении конфликта Москвы и Киева определена его евро-атлантическим направлением внешней политики. Зыков выразил глубокое разочарование из-за такой позиции Северной Македонии и выразил уверенность в том, что эти антироссийские шаги не соответствуют интересам народа балканской республики.