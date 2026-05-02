Паслер дал поручение по пытавшемуся прорваться к нему мужчине

Паслер поручил оказать юрпомощь пытавшемуся прорваться к нему мужчине
Глава Свердловской области Денис Паслер поручил обеспечить мужчине, который пытался прорваться к нему, необходимую юридическую поддержку.
Губернатор рассказал, что житель Оренбуржья не учёл повышенные меры безопасности на массовом мероприятии и «слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться».
Координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Наталья Грехова сообщила, что охрана Паслера чётко сработала при попытке неизвестного прорваться к нему.
Позднее стало известно, что суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, пытавшегося прорваться к Паслеру.