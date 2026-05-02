Паслер дал поручение по пытавшемуся прорваться к нему мужчине

Глава Свердловской области Денис Паслер поручил обеспечить мужчине, который пытался прорваться к нему, необходимую юридическую поддержку.

Губернатор рассказал, что житель Оренбуржья не учёл повышенные меры безопасности на массовом мероприятии и «слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться».

«...чем сразу привлёк внимание и потому был задержан при попытке приблизиться... Поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку», — написал Паслер в мессенджере МАХ.

Координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Наталья Грехова сообщила, что охрана Паслера чётко сработала при попытке неизвестного прорваться к нему.

Позднее стало известно, что суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, пытавшегося прорваться к Паслеру.